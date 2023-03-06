Экс-министр Израиля: Солидарен с экоактивистами, протестующими на дороге Ханкенди-Лачын

Право на чистую окружающую среду и способность нации эксплуатировать свои природные ресурсы чистым способом является основным правом человека.

Право на чистую окружающую среду и возможность нации эксплуатировать свои природные ресурсы является основным правом человека.

Как передает Report, об этом говорится в статье бывшего министра связи Израиля Аюба Кары, опубликованной в газете The Jewish Press.

А.Кара подчеркнул, что он поддерживает экоактивистов, протестующих вдоль Лачынской дороги и в целом Азербайджан, который подал арбитражный иск против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии: "Армения нарушила многочисленные положения Договора к Энергетической хартии, а также другие принципы международного права, отказав Азербайджану в доступе к его энергоресурсам в Карабахе, эксплуатируя энергетические ресурсы Азербайджана в своих интересах".

По мнению бывшего министра, это арбитражное дело, наряду с тем, которое Азербайджан выдвинул в рамках Бернской конвенции в отношении Армении о загрязнении окружающей среды в Карабахе является попыткой поддержать правосудие и добиться возмещения ущерба после того, как Армения, по сути, в течение десятилетий крала энергетические ресурсы Азербайджана.

"Около года назад я был в Карабахе и лично наблюдал серьезные разрушения, которые армяне нанесли окружающей среде в Карабахе. Мы увидели реки, в которых не было рыбы, выкорчеванные деревья, сожженные сельскохозяйственные поля и другие масштабные разрушения природы Карабаха", - написал он.

Политик добавил, что при этом некоторые до сих пор отказываются понять, что истинным агрессором является Армения: "Некоторые люди, такие как министр иностранных дел Германии, отказываются понять, что агрессором в этом конфликте является Армения. Они обвиняют Азербайджан в протестах вдоль Лачынской дороги и перекрытии движения, называя это "гуманитарной катастрофой" и даже "геноцидом". Для человека, выросшего рядом с людьми, пережившими Холокост, называть эти протесты таковыми - большое оскорбление".

В своей статье А.Кара отметил, что гуманитарные грузы от Красного Креста и российских миротворцев беспрепятственно пропускаются.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 85-ый день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.