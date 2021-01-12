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Израильский эксперт об итогах встречи глав Азербайджана, Армении и России

Израильский эксперт об итогах встречи глав Азербайджана, Армении и России "Документ, подписанный накануне в Москве, важен с точки зрения экономической разблокировки региона"
Карабах
12 января 2021 г. 16:33
Израильский эксперт об итогах встречи глав Азербайджана, Армении и России
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Документ, подписанный по итогам встречи глав Азербайджана, Армении и России в Москве, очень важен с точки зрения экономической разблокировки региона.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Это важнейший документ и важнейшее достижение. И это соглашение пойдет во благо Армении, которая все эти годы была закрыта, и не имела торговых отношений с Азербайджаном и Турцией, ее экономика в большей степени была парализована", - сказал он.

Эксперт при этом с сожалением отметил, что армянская общественность воспринимает все эти события крайне негативно.

"Мы видим негодование, неприятие, озлобленность и агрессию. Почему это так?! Ну, во-первых, тому причина гордыня армянского народа, которая прививалась системой образования и культурой. Вы знаете, если сравним эту ситуацию с еврейским народом, то наш народ очень древний и тоже гордый. Но наша гордость никогда не затмевает наш разум. И если мы видим что- то более выгодное, более правильное и благоразумное, то всегда убираем эту гордость и делаем правильный, пропорциональный выбор. Есть такая древняя еврейская поговорка – "Не будь правым, будь мудрым", - подчеркнул М. Финкель.

По словам эксперта, на данный момент для армян единственно выгодным и правильным шаг – "это как-то встать с колен, экономически".

"Но они не думают о своем обнищавшем народе. Это мудро и неблагоразумно. Это говорит о высоком уровне национализма, который зашкаливает. И это то эмоциональное чувство, которое затмевает разум. Так жить нельзя. Мне хочется верить, что благоразумные политики, которые наверное в Армении еще остались, не дадут националистам уничтожить эти появившиеся на горизонте перспективы. И хочется пожелать успехов и удачи азербайджанскому народу, потому что вы живете разумом. Это говорит о великой мудрости вашего народа. Когда народ живет разумом, а не эмоциями, то этот народ побеждает",- подытожил эксперт.

11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алива, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам встречи было подписано совместное заявление.

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