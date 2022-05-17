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Израильская журналистка: Шуша будет процветать, как культурная столица Азербайджана

Израильская журналистка: Шуша будет процветать, как культурная столица Азербайджана За последний год Шуша чудесным образом преобразилась, город восстанавливается и продолжает строиться и возрождаться из руин после почти 30-летней оккупации.
Карабах
17 мая 2022 г. 14:04
Израильская журналистка: Шуша будет процветать, как культурная столица Азербайджана

За последний год Шуша чудесным образом преобразилась, город восстанавливается и продолжает строиться и возрождаться из руин после почти 30-летней оккупации.

Как сообщает Report, об этом пишет в своих статьях израильская журналистка Рэйчел Авраам в Jewish Press и Foreign Policy Blogs, в которых поделилась впечатлениями после недавнего посещения города Шуша.

По словам Авраам, это ее второй приезд в Шушу, прошлым летом она посещала Карабах вместе с Аюбом Кара, бывшим министром связи, кибербезопасности и спутниковой связи Израиля.

"Я была приятно удивлена, обнаружив, насколько этот район улучшился за последний год. Во-первых, сейчас есть нормальные дороги, по которым можно добраться из Баку в Шушу. Их не было прошлым летом", — пишет журналистка, рассказывая о том, как приходилось ехать по грунтовым дорогам с многочисленными выбоинами, которые проходили через заминированные территории. По ее словам, они даже застряли на дороге и были спасены азербайджанскими военными.

Теперь, благодаря хорошим дорогам, построенным Азербайджаном, восьмичасовой путь из Баку в Шушу превратился в пяти-шестичасовой. Вдобавок ко всему, территория по пути значительно улучшилась. Идет строительство в городе Физули, который в прошлом году был ничем иным, как городом-призраком, пишет Авраам.

"Природа начинает восстанавливаться после того, как территория была оставлена ​​в огне, с вырванными с корнем деревьями, разрушенными домами и сожженными сельскохозяйственными полями. Сейчас по дороге в Шушу можно увидеть зелень и цветы, хотя дома до сих пор лежат в руинах", - делится журналистка своими впечатлениями.

Она восхитилась, что в столь короткие сроки в Шуше открылся пятизвездочный отель "Карабах", восстановлена и открыта для публики Шушинская крепость и даже имеется рынок. Отремонтирована местная начальная школа, восстанавливаются и реконструируются мечети, которые прошлым летом, за одним исключением, были почти полностью разрушены и осквернены.

"Я надеюсь, что уже через пять лет этот город будет процветать как истинная культурная столица Азербайджана", - заключила она.

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Версия на азербайджанском языке İsrailli jurnalist: “Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi çiçəklənəcək”
Версия на английском языке Israeli journalist: Shusha to flourish as Azerbaijan’s cultural capital

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