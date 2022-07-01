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Израильская активистка: Решение Армении - быть частью региона или продолжать жить в изоляции

Израильская активистка: Решение Армении - быть частью региона или продолжать жить в изоляции Любовь азербайджанского народа к освобожденным территориям, всему региону и за его пределами заставит его расцвести и засиять, как никогда прежде.
Карабах
1 июля 2022 г. 10:40
Израильская активистка: Решение Армении - быть частью региона или продолжать жить в изоляции

Любовь азербайджанского народа к освобожденным территориям, всему региону и за его пределами заставит его вернуться к жизни и расцвести, как никогда раньше.

Как передает Report, об этом в своей статье в онлайн-газете New Blaze рассказала активист и журналист, основательница программы "Наследие Западной цивилизации в Израиле" (Western Civilization Heritage Israel Program - CHIP) Нурит Грингер, после посещения города Шуша и разговора со специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмином Гусейновым.

"Сосуществование - это единственный путь вперед. Азербайджан предлагает Армении сотрудничество и мирное достойное сосуществование. Все зависит от Армении - быть частью региона, наслаждаться добрососедскими отношениями и процветать, или продолжать жить в полной изоляции, с падающей экономикой и растущей бедностью", - говорится в статье.

Как пишет Н. Грингер, Армения претендует на то, чтобы быть ответственным членом международного сообщества. Однако за три десятилетия оккупации азербайджанских земель она не построила ни одного сооружения и не посадила на этой территории ни одного дерева.

"Все, что удалось сделать Армении, - это разрушить; семь азербайджанских городов и 900 деревень были сровнены с землей во время армянской оккупации. На территории почти 10 000 квадратных километров, что в 4-5 раз превышает площадь Лос-Анджелеса, каждый дом был разобран армянами по кирпичику и продан в качестве строительных материалов в Армению и Иран".

По ее словам, за период оккупации армянами города Шуша, они "разграбили и сожгли город, осквернив и уничтожив мечети, святыни и другие объекты культурного наследия. Армяне демонтировали и распродали бронзовые бюсты трех азербайджанских музыкантов и поэтов, а надгробия на азербайджанском кладбище на окраине города были методично разбиты и осквернены", - пишет она, отметив, что в свою очередь, сразу после освобождения своих территорий Азербайджан взялся за восстановление и реконструкцию, и уже вложил в эту работу миллиарды.

Она отметила, что в течение долгих тридцати лет азербайджанские земли были под армянской оккупацией, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые осудили оккупацию Арменией азербайджанских территорий и потребовали вывода армянских войск, и несмотря на действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Франция и Россия). Международное сообщество не помогло. В отношении Армении не было введено никаких санкций, чтобы положить конец жестокой и незаконной оккупации.

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