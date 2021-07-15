The Peninsula: Загрязнение Охчучая чрезвычайно опасно для здоровья людей

Являясь трансграничной рекой, Охчучай всегда был сильно загрязнен промышленными стоками на территории Армении, так как он использовался как коллектор промышленных объектов вдоль реки. Это делало ее водные ресурсы непригодными для использования на территор

Являясь трансграничной рекой, Охчучай всегда cильно загрязнялся промышленными стоками на территории Армении, так как он использовался как коллектор промышленных объектов вдоль реки. Это делало ее водные ресурсы непригодными для использования на территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом катарское издание The Peninsula написало в своей статье под названием "В Азербайджане бьют тревогу по поводу трансграничного загрязнения реки Охчучай".

Газета отмечает, что что 70% водных ресурсов страны сильно зависят от внешнего притока вод из соседних стран, а воды Охчучая широко используются в орошении. Нижнее течение реки впадает в реку Араз, качество воды которой также становится непригодным в сельскохозяйственной промышленности.

В результате выброса в воду отходов действующих в Армении медно-молибденового завода и медно-рудоочистительного комбината, в окружающую среду попадает большое количество солей тяжелых металлов.

Наряду с уничтожением фауны, загрязнение Охчучая чрезвычайно опасно для здоровья человека. Среди недугов, к которым может привести употребление вод реки - заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и костной ткани, а также нарушения сердечно-сосудистой, нервной и кроветворной систем.

Признание факта игнорирования этими двумя предприятиями мировых экологических стандартов было подчеркнуто в отчетах государственных органов Армении, а также армянских эко-активистов.

Лабораторный анализ проб воды, отобранных в период с января по март 2021 года, выявил высокое содержание тяжелых металлов в ней. В это же время была зафиксирована массовая гибель форели и других видов рыб (занесенных в Красную Книгу) в реке.

Согласно отчету Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, содержание медно-молибденового соединения - в 2 раза, железа - в 4 раза и никеля - даже в 7 раз было выше нормы. Этим объясняется изменение цвета реки на белый и на кислотно-желтый.

Последний анализ проб речной воды и отложений был проведен в международно аккредитованной и сертифицированной лаборатории SGS в Германии по заказу Министерства. Отчеты показали, что уровень загрязнения реки - критический.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики обратилось в международные организации по поводу экологической опасности и критического состояния реки Охчучай, чтобы повысить осведомленность общественности об экологических рисках для реки и ее экосистемы из-за постоянного загрязнения.

Наряду с международными организациями Минэкологии также обратилось к Бундестагу Германии, его Зеленой фракции, с просьбой привлечь их внимание к этому вопросу, подчеркнув серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.