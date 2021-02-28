Издание «Atlantico»: Признав Ходжалинский геноцид, Франция сумеет сбалансировать свои позиции

На авторитетном французском онлайн-ресурсе Atlantico опубликована статья доктора политических наук, эксперта по Ближнему Востоку Себастьяна Буссуа на тему Ходжалинского геноцида и реакции международной общественности, в том числе Франции, к этой трагедии.

На авторитетном французском онлайн-ресурсе Atlantico опубликована статья доктора политических наук, эксперта по Ближнему Востоку Себастьяна Буссуа на тему Ходжалинского геноцида и реакции международной общественности, в том числе Франции, к этой трагедии.

В статье отмечается, что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года в Азербайджан соприкоснулся с одной из самых мрачных страниц своей новой истории. Страна буквально только что обрела независимость, как и ее сосед Армения. Однако армянские националисты обострили ситуацию в регионе, начав оккупацию территорий, которые они считали своими - Нагорного Карабаха.

Автор сообщает, что, любая война приводит к многочисленным жертвам, но Карабахская к тому же была насыщена военными преступлениями, совершение которых, по сути, было запрещено международным правом еще в 1945-м году. Одним из них является уничтожение в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянскими силами города Ходжалы с населением в 7 тыс человек.

По мнению Буссуа, Ходжалинская трагедия стала травмой национального масштаба для Азербайджана, как и изгнание 800 тыс человек с их родных мест.

Несмотря на факт геноцида, международное сообщество, в том числе и Франция, до сих пор не дало адекватную политическую оценку этой трагедии.

В заключение эксперт призвал Францию осудить и признать Ходжалинский геноцид. Он также подчеркнул важность правильного оценки событий в Ходжалы в контексте влияния Франции в регионе. В противном случае, добавил он, позиции Франции на Южном Кавказе будут только еще больше слабеть.