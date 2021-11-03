О нас
Report Georgia
Аудио новости

Поля четырех районов Азербайджана орошаются из Суговушанского водохранилища

Поля четырех районов Азербайджана орошаются из Суговушанского водохранилища После окончания Отечественной войны из Сугушанского водохранилища обеспечено орошение посевных площадей на территории около 30 тыс. гектаров четырех районов страны - Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского
Карабах
3 ноября 2021 г. 14:57
Поля четырех районов Азербайджана орошаются из Суговушанского водохранилища
0 : 00
0 : 00

Освобождение Суговушана во время Отечественной войны улучшило орошение посевных площадей соседних районов.

"После окончания Отечественной войны из Суговушанского водохранилища обеспечено орошение посевных площадей на территории около 30 тыс. гектаров четырех районов страны - Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского".

Об этом Report заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

Он отметил, что в этом году жители указанных районов смогли воспользоваться водными ресурсами Суговушана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suqovuşan su anbarından dörd rayonda əkin sahələrinin suvarılması təmin olunub

Самое важное

Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
2 ноября 2021 г. 12:52
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
2 ноября 2021 г. 12:43
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
2 ноября 2021 г. 12:17
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
1 ноября 2021 г. 15:03
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
1 ноября 2021 г. 12:54
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
1 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi