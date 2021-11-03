Поля четырех районов Азербайджана орошаются из Суговушанского водохранилища

Поля четырех районов Азербайджана орошаются из Суговушанского водохранилища

После окончания Отечественной войны из Сугушанского водохранилища обеспечено орошение посевных площадей на территории около 30 тыс. гектаров четырех районов страны - Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского

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Освобождение Суговушана во время Отечественной войны улучшило орошение посевных площадей соседних районов. "После окончания Отечественной войны из Суговушанского водохранилища обеспечено орошение посевных площадей на территории около 30 тыс. гектаров четырех районов страны - Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского". Об этом Report заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов. Он отметил, что в этом году жители указанных районов смогли воспользоваться водными ресурсами Суговушана. Подпишитесь на наш Telegram канал