Из Нью-Йорка в Карабах: судьба сержанта, перемахнувшего через океан, чтобы отдать долг Родине

Любовь к Родине - возвышенное чувство, не ведающее преград и расстояний. История героя Отечественной войны, младшего сержанта Гусейна Мамедова - наглядное тому подтверждение. Едва началась Отечественная война, Гусейн Мамедов, откликнувшись на зов родной з

Любовь к Родине - возвышенное чувство, не ведающее преград и расстояний. История героя Отечественной войны, младшего сержанта Гусейна Мамедова - наглядное тому подтверждение. Едва началась Отечественная война, Гусейн Мамедов, откликнувшись на зов родной земли, прибыл из Нью-Йорка в Азербайджан. Он героически сражался, а по завершении войны вернулся в Нью-Йорк. Родные и близкие героя встретили его в аэропорту Кеннеди.

Как сообщает специальный корреспондент Report, вот уже несколько лет как Гусейн Мамедов с семьей проживает в Нью-Йорке. Когда началась Отечественная война, он отправился на фронт, сказав семье, что едет на отдых в Стамбул. Гусейн Мамедов служил в секретной части, участвовал в освобождении Шуши.

Отец Гусейна - Аяз Мамедов рассказал нам о сыне: "Гусейн родился в 1993 году в Баку. Мой сын – настоящий патриот. Несмотря на то, что мы уже пять лет как перебрались в Америку, сын буквально дышал Карабахом. Он всегда говорил, что если начнется война, первым бросится в бой. Так и случилось. Мы не знали о его отъезде, но когда речь заходила о Родине, он был бескомпромиссен. Решительность и непоколебимая воля президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева повели за собой наших ребят. К счастью, мы вернули Карабах. Я горжусь своим сыном и в его лице отважными сыновьями нашей страны, горжусь тем, что азербайджанец”.

Родные тепло встретили Гусейна в аэропорту. Глаза героя лучились счастьем и гордостью. Достойный сын азербайджанского народа Гусейн Мамедов, укутавшись флагом родного Азербайджана, поведал нам о своей поездке из Нью-Йорка в Карабах:

"Я подумал: армяне отовсюду съезжаются в свою страну, а мы что же?! Купил билет и вылетел в Баку. Прибыв в Баку, я первым делом отправился в военкомат записываться добровольцем. Поначалу меня не призвали в армию, но я не терял надежды. Со второй попытки меня призвали, я прошел обучение и стал спецназовцем. В секретной части меня оформили водителем в звании младшего сержанта. Я участвовал в боях до 10 ноября, стоял на страже Шуши. Я прошел боевой путь от Гадрута до Шуши. 15 декабря мы отбыли из Шуши, где я провел без малого 30 дней”.

Гусейн Мамедов рассказал нам, что захватил с собой в Америку армейские ботинки, в которых участвовал в боях: “Меня переполняет гордость. Эти чувства не выразить словами. Я захватил с собой армейские ботинки, в которых ступал по родной карабахской земле. Они для меня теперь настоящее реликвия”, - рассказал герой.

Гусейн Мамедов говорит, что смерть не страшила его: "До отъезда в Азербайджан, я сказал друзьям, что вернусь героем. Было очень сложно. Несколько раз я испытал настоящие потрясения, но все это не сломило мою волю. Служить Родине - долг каждого человека. Нет ничего прекраснее, чем отдать свою жизнь за родную землю. Как сказал президент, мы прогнали армян с наших земель, как собак".

Вусаля Аббасова