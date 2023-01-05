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Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
5 января 2023 г. 21:52
Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортного средства из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 21 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 25-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Laçından Xankəndi istiqamətinə sülhməramlıların daha bir avtomobili maneəsiz keçib

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