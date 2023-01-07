Из Ханкенди в направлении Лачына беспрепятственно проехали еще четыре автомобиля миротворцев

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств "КамАЗ" из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не мешают движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын проехали в общей сложности 8 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 27-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.