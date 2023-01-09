Из Ханкенди в направлении Лачына беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Отметим, что вчера по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности два автомобиля, принадлежащих российским миротворцам. В то же время гражданское лицо армянской национальности, попросившее помощи на одном из постов азербайджанской армии, было передано российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 29 дней.