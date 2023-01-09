О нас

Из Ханкенди в направлении Лачына беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев

Из Ханкенди в направлении Лачына беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
9 января 2023 г. 11:08
Из Ханкенди в направлении Лачына беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Отметим, что вчера по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности два автомобиля, принадлежащих российским миротворцам. В то же время гражданское лицо армянской национальности, попросившее помощи на одном из постов азербайджанской армии, было передано российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 29 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото2 cars of Russian peacekeepers move freely from Khankandi towards Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndindən Laçın istiqamətinə sülhməramlıların daha 2 avtomobili maneəsiz keçib 

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
9 января 2023 г. 11:16
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
9 января 2023 г. 10:28
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
8 января 2023 г. 00:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi