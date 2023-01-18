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Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 9 автомобилей миротворцев

Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 9 автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще 9 автомобилей российских миротворцев
Карабах
18 января 2023 г. 11:24
Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 9 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще 9 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, легковушка и восемь грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndidən Laçına sülhməramlıların 15 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Фото9 more vehicles of Russian peacekeepers move freely on Khankandi-Lachin road

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