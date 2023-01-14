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Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного передвижения еще одного автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.
Карабах
14 января 2023 г. 11:13
Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного передвижения еще одного автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Отметим, что вчера в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля российских миротворцев.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 34 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidən Laçına sülhməramlıların daha 5 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоOne more vehicle of peacekeepers moves freely from Khankandi to Lachin

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