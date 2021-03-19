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Из Физули к "Дороге Победы"

Из Физули к "Дороге Победы" Съемочная группа Report в рамках визита в Физулинский район ознакомилась со строительством автомобильной дороги Физули-Гадрут.
Карабах
19 марта 2021 г. 19:31
Из Физули к Дороге Победы

Съемочная группа Report в рамках визита в Физулинский район ознакомилась со строительством автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Строительство этой четырехполосной автомагистрали, длина которой составит 13 км, имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий. Дорога Физули-Гадрут, берущая свое начало от "Дороги Победы", ведущей из Физули в Шушу, соединяется с дорогой Гадрут-Джабраил-Шукюрбейли.

15 марта с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялась церемония закладки фундамента автомобильной дороги Физули-Гадрут.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidən "Zəfər yolu"na - VİDEO

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