Из Физули к "Дороге Победы"

Съемочная группа Report в рамках визита в Физулинский район ознакомилась со строительством автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Съемочная группа Report в рамках визита в Физулинский район ознакомилась со строительством автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Строительство этой четырехполосной автомагистрали, длина которой составит 13 км, имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий. Дорога Физули-Гадрут, берущая свое начало от "Дороги Победы", ведущей из Физули в Шушу, соединяется с дорогой Гадрут-Джабраил-Шукюрбейли.

15 марта с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялась церемония закладки фундамента автомобильной дороги Физули-Гадрут.

