Из 191 могилы неизвестных шехидов эксгумированы останки 184 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц важные задачи по установлению дальнейшей судьбы без вести пропавших. Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно обс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц важные задачи по установлению дальнейшей судьбы без вести пропавших. Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы на встречах высокого уровня и на различных платформах, армянская сторона не предоставляет сведений о местах захоронений со времен I Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Идентификация личности без вести пропавших - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Госкомиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, несомненно, армянская сторона обладает информацией о без вести пропавших лицах: "К примеру, в декабре прошлого года депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны Армении генерал-лейтенант Гагик Мелконян в интервью армянским СМИ заявил, что знает места захоронения сотен военнослужащих азербайджанской армии, погибших на поле боя в 1994 году. На наши официальные запросы через международные организации армянская сторона не отвечает”.

Он отметил, что с 12 февраля 2021 года по 25 апреля текущего года с территории Азербайджана, которая в настоящее время находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента, были доставлены останки, предположительно принадлежащие 138 лицам.

"Военной прокуратурой Азербайджана назначены 53 судебные молекулярно-генетические экспертизы. В то же время, в период с 17 февраля 2021 года по 3 апреля текущего года в местах массовых захоронений, установленных в освобожденных от оккупации Шушинском районе, селе Дашалты, Ходжавендском районе, сел Эдилли, Фаррух и Дашбашы Ходжалинского района, а также при проведении строительных работ в Агдамском, Шушинском, Гейгельском, Тертерском, Физулинском и Зангиланском районах, были идентифицированы и изъяты останки, предположительно принадлежащие 82 лицам. Военной прокуратурой по ним назначено 45 судебных молекулярно-генетических экспертиз. На 21 кладбище, расположенном на территории 13 городов и районов республики, вскрыта 191 могила неизвестных шехидов, погибших во время I Карабахской войны. Эксгумированы останки из 183 могил, 9 могил оказались пустыми, в одной были обнаружены останки двух человек. В связи с этим назначены 184 судебные молекулярно-генетические экспертизы”, - рассказал И.Ахундов.