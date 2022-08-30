Из 191 могилы неизвестных шехидов эксгумированы останки 184 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц важные задачи по установлению дальнейшей судьбы без вести пропавших. Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы на встречах высокого уровня и на различных платформах, армянская сторона не предоставляет сведений о местах захоронений со времен I Карабахской войны.
Как сообщает Report, об этом на конференции "Идентификация личности без вести пропавших - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Госкомиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.
По его словам, несомненно, армянская сторона обладает информацией о без вести пропавших лицах: "К примеру, в декабре прошлого года депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны Армении генерал-лейтенант Гагик Мелконян в интервью армянским СМИ заявил, что знает места захоронения сотен военнослужащих азербайджанской армии, погибших на поле боя в 1994 году. На наши официальные запросы через международные организации армянская сторона не отвечает”.
Он отметил, что с 12 февраля 2021 года по 25 апреля текущего года с территории Азербайджана, которая в настоящее время находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента, были доставлены останки, предположительно принадлежащие 138 лицам.
"Военной прокуратурой Азербайджана назначены 53 судебные молекулярно-генетические экспертизы. В то же время, в период с 17 февраля 2021 года по 3 апреля текущего года в местах массовых захоронений, установленных в освобожденных от оккупации Шушинском районе, селе Дашалты, Ходжавендском районе, сел Эдилли, Фаррух и Дашбашы Ходжалинского района, а также при проведении строительных работ в Агдамском, Шушинском, Гейгельском, Тертерском, Физулинском и Зангиланском районах, были идентифицированы и изъяты останки, предположительно принадлежащие 82 лицам. Военной прокуратурой по ним назначено 45 судебных молекулярно-генетических экспертиз. На 21 кладбище, расположенном на территории 13 городов и районов республики, вскрыта 191 могила неизвестных шехидов, погибших во время I Карабахской войны. Эксгумированы останки из 183 могил, 9 могил оказались пустыми, в одной были обнаружены останки двух человек. В связи с этим назначены 184 судебные молекулярно-генетические экспертизы”, - рассказал И.Ахундов.