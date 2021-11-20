Итальянский сенатор осудила провокацию Армении против Азербайджана

Сенатор Урания Папатеу, член сената Италии от партии "Вперед Италия", выступила с заявлениями, в которых осудила недавние военные провокации Армении на азербайджано-армянской границе и поддержала нашу страну.

Сенатор Урания Папатеу, член сената Италии от партии "Вперед Италия", выступила с заявлениями, в которых осудила недавние военные провокации Армении на азербайджано-армянской границе и поддержала нашу страну.

Как передает Report, заявления сенатора опубликовали итальянские информационные агентства AgenParl, Agenzia Nova, LaPresse, Askanews, Dire и 9Colonne.

Итальянский сенатор подчеркнула, что 7 азербайджанских военнослужащих были убиты и еще 10 ранены при отражении очередной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской границе в последние дни. ЕС должен решительно осудить эти провокации, имевшие место в последние дни.

"Чтобы обеспечить мир, стабильность и сотрудничество во всем регионе, Армения должна отказаться от своей политики агрессии и территориальных претензий против Азербайджана. Для нормализации отношений на основе международного права, а также для делимитации и демаркации государственной границы важно, как можно скорее начать переговорный процесс между двумя странами», - сказала Урания Папатеу.