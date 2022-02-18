Итальянский путешественник: Скорость восстановительных работ в Карабахе впечатляет

Скорость восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

Скорость восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил итальянский путешественник Никола Коротелла, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

По его словам, поездка оказалась очень интересной. "Однако очень грустно видеть все эти разрушения, но уже много делается для восстановления этих территорий".

Коротелла отметил, что впечатлен скоростью восстановительных работ: "Если подумать, дороги восстановлены очень быстро, и очень скоро эти места вернут свой прежний облик и станут прекрасным местом для посещения. Надеюсь, тут установится прочный мир".

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.