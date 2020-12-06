Итальянские депутаты ознакомились с военными преступлениями армян в Гяндже

Делегация Палаты депутатов Италии посетила Гянджу.

Делегация Палаты депутатов Италии посетила Гянджу.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана, делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Этторе Росато сопровождали руководитель азербайджано-итальянской рабочей группы по межпарламентским связям Азер Керимли и другие депутаты.

Члены делегации посетили территорию в Гяндже, где 11 и 17 октября в результате ракетных ударов армянских ВС произошли большие разрушения, где погибло большое количество мирных жителей. Сначала в память о погибших были возложены цветы к разрушенному жилому дому.

Было отмечено, что целью визита является ознакомление итальянских парламентариев с последствиями преступлений, совершенных Арменией против мирных жителей, расположенной вдали от линии фронта Гянджи, второго по величине города Азербайджана. В результате военного преступления, совершенного армянской армией в Гяндже 11 октября, погибли 10 человек, в том числе пять женщин. Получили ранения 34 человека, в том числе 10 женщин и 9 несовершеннолетних детей. Еще одно подобное военное преступление было совершено армянскими ВС 17 октября. В результате ракетного обстрела центральной части Гянджи погибли 16 человек, в том числе 6 детей. Более 55 человек получили ранения. Серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. Было отмечено, что удары ракетами "Точка-У", "Смерч", "Скад" и другими ракетами по густонаселенным мирным районам ночью были направлены на уничтожение большого количества мирных жителей. Несмотря на то, что преднамеренное нападение на мирных жителей является преступлением против человечности, Армения продолжала совершать военные преступления в нарушение норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также требований согласованного режима гуманитарного прекращения огня. Мировые державы же, призывавшие в те дни к прекращению огня, довольствовались наблюдением за этими событиями издалека.

Член Сената Италии и заместитель главы Ассоциации итальяно-азербайджанской дружбы Мария Ризотти сказала, что основной целью визита в Гянджу было ознакомиться с последствиями терактов, совершенных армянскими ВС.

"Конечно, это очень тяжелые события. Здесь погибли ни в чем не повинные люди, в том числе дети", - сказала она.

В то же время член Сената Италии отметила чувство радости в связи с восстановлением признанных на международном уровне границ Азербайджана: "Мы очень рады, что границы Азербайджана, признанные на международном уровне, были восстановлены. Теперь начинается еще один сложный этап. На всех этих территориях ведутся восстановительные работы с целью возвращения людей на прежние места проживания. Основываясь на дружественных отношениях между Азербайджаном и Италией, могу сказать, что мы также будем поддерживать возрождение территорий страны, понесших ущерб в результате войны".

Члены делегации также пообщались с теми, кто потерял во время трагических событий в Гяндже своих родных и близких. Отметим, что сегодня представители итальянского парламента посетят Агдамский район и ознакомятся с ситуацией на освобожденных территориях.