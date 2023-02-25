Итальянская федерация объявит практическую программу по примирению Азербайджана и Армении

Завтра Итальянская федерация по правам человека объявит практическую программу и призыв к Азербайджану и Армении, а также к гражданскому обществу двух стран предпринять шаги к примирению.

Завтра Итальянская федерация по правам человека объявит практическую программу по примирению Азербайджана и Армении, а также призовет стороны и гражданское общество двух стран предпринять шаги к примирению.

Как передает Report, об этом президент Итальянской федерации по правам человека Антонио Станго сказал сегодня во время посещения освобожденных территорий Азербайджана.

По его словам, поскольку по завершению Второй карабахской войны лидеры Азербайджана и Армении объявили о своей готовности “перевернуть страницу” и начать “эру мира в регионе”, настало время для усиленного международного посредничества в этом.

"Сначала это следует сделать на уровне гражданского общества, чтобы положить конец безнаказанности и молчанию, восстановить справедливость для Ходжалы. Также следует помочь общинам в обеих странах преодолеть ненависть и недоверие посредством признания, диалога и окончательного примирения", - сказала он.

Говоря о массовом убийстве в Ходжалы, он отметил, что существуют международно признанные доказательства того, что здесь произошло.

"Humans Rights Watch и организация "Мемориал" задокументировали еще больше фактов произошедшего, в том числе то, что HRW назвала явным нарушением международного гуманитарного права: свидетельства того, что жертвы среди гражданского населения были застрелены во время бегства по дороге, которая позже, как утверждали официальные источники Армении, была так называемым “Гуманитарным коридором” для жителей Ходжалы", - сказал он.

"Сегодня мы собрались здесь в знак солидарности - чтобы отдать дань памяти и оплакать невинные души жертв человеческой ненависти вместе с их близкими",- сказал он.

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" ("Khojaly: Reconcile to Recognize Coalition") посетили расположенный между Ходжалы и Агдамом "Коридор смерти", где были убиты сотни пытавшихся спастись бегством мирных ходжалинцев.