Историческая победа: Дорога Агдам-Ханкенди открылась

Предложение Азербайджана об оказании помощи с использованием дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей Карабаха уже стало реальностью.

Предложение Азербайджана об оказании помощи с использованием дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей Карабаха уже стало реальностью.

Как передает командированный в Агдамский район корреспондент Report, помощь, отправленная Российским обществом Красного Креста (РОКК), уже отправлена ​​в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди армянским жителям, проживающим в Карабахе.

Это очередная победа Азербайджана. Таким образом, несмотря на все “отказы” и “красные линии”, незаконный режим и его спонсоры, осознав безальтернативность Агдамского маршрута, были вынуждены принять эти реалии.

Еще до конфликта автодорога Баку-Агдам-Ханкенди-Шуша и железнодорожная линия Баку-Агдам-Ханкенди играли важную роль в развитии Карабаха. Хотя железнодорожная линия была разрушена во время конфликта, теперь можно передвигаться по автомобильной дороге.

Азербайджан неоднократно заявлял, что готов на постоянной основе взять права и безопасность наших армянских граждан, проживающих в Карабахе. Поэтому реализация миссии на дороге Агдам-Ханкенди будет способствовать ускорению процесса реинтеграции карабахских армян в наше общество.

Однако, вне зависимости от функционирования Агдамской дороги, вопрос недопустимости существования на территории Азербайджана незаконного сепаратистского режима, спонсируемого Республикой Армения, остается актуальным. То есть, открытие Агдамского маршрута никак не может трактоваться в виде “индульгенции” для сепаратистов.