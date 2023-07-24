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Israel Hayom: Армения продолжает устанавливать мины в Карабахе

Israel Hayom: Армения продолжает устанавливать мины в Карабахе Несмотря на приверженность международного сообщества делу уничтожения наземных мин, Армении продолжать устанавливать мины в регионе, вместо того, чтобы вести переговоры о подписании мирного соглашения с Азербайджаном.
Карабах
24 июля 2023 г. 12:28
Israel Hayom: Армения продолжает устанавливать мины в Карабахе

Международное сообщество активно выступает против установки наземных мин и прилагает значительные усилия для борьбы с ними. Но Армения не только не прислушивается к этим призывам и продолжает устанавливать мины в регионе вдобавок к обширному минному загрязнению на освобожденных территориях Азербайджана. Между тем, ей следует направить эти усилия на подготовку и подписание мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Israel Hayom, своими впечатлениями о поездке в Карабах поделилась в издании генеральный директор Центра дипломатии Доны Грасиа и израильский журналист Рэйчел Авраам.

"Наземные мины смертоносны, ведь они могут убить и покалечить любого человека, в том числе ребенка, который просто хотел поиграть в футбол и проходил мимо. Вот почему установка наземных мин, особенно если они не имеют четкой маркировки, является грубым нарушением прав человека",- написала она.

В статье также приводятся слова Ройа Нахари генерального директора Open Minded Solutions, израильской противоминной компании, который отметил, что природная среда в Карабахе усугубляет проблему, даже если армяне предоставили бы все карты наземных мин: "Наземные мины в горных районах подвержены очень большому риску смещения селевыми потоками, талым снегом или водой и смыты в ручьи и реки. Это делает проблему более серьезной и очень опасной, потому что вы не знаете, куда именно переместились мины."

Начальник отдела по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов подразделения CBRNE Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Кингсли Чике Ахуканна тоже побывал в Карабахе и подчеркнул, что наземные мины продолжают представлять смертельную угрозу миру, безопасности и развитию во всем мире, и Азербайджан не является исключением. Он считает, что Международная конференция по противоминной деятельности, которая проводилась в Баку, помогла создать сообщество преданных своему делу профессионалов, посвятивших себя ликвидации наземных мин во всем мире.

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