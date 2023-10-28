О нас

Исполняется три года со дня очередного террора в Барде, совершенного Арменией

Исполняется три года со дня очередного террора в Барде, совершенного Арменией Прошло три года со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.
Карабах
28 октября 2023 г. 00:02
Исполняется три года со дня очередного террора в Барде, совершенного Арменией

Прошло три года со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 28 октября 2020 года вооруженные формирования противника обстреляли ракетами ”Смерч" густонаселенные районы Барды, где находились частные и многоквартирные жилые дома, торговые объекты.

В результате ударов, нанесенных Арменией с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 житель Барды, включая сотрудника МЧС, около 70 человек получили ранения.

Одновременно были разрушены несколько гражданских объектов, повреждены автомобили, жителям был нанесен огромный ущерб.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией-объединением), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, в том числе на почве национальной, расовой, религиозной принадлежности), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного Кодекса АР.

Бардинский район и сам город трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам тяжелыми орудиями со стороны Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 12 тыс. жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, разрушено более тысячи фермерских хозяйств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan üç il ötür

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi