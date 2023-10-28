Исполняется три года со дня очередного террора в Барде, совершенного Арменией

Прошло три года со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Прошло три года со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 28 октября 2020 года вооруженные формирования противника обстреляли ракетами ”Смерч" густонаселенные районы Барды, где находились частные и многоквартирные жилые дома, торговые объекты.

В результате ударов, нанесенных Арменией с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 житель Барды, включая сотрудника МЧС, около 70 человек получили ранения.

Одновременно были разрушены несколько гражданских объектов, повреждены автомобили, жителям был нанесен огромный ущерб.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией-объединением), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, в том числе на почве национальной, расовой, религиозной принадлежности), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного Кодекса АР.

Бардинский район и сам город трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам тяжелыми орудиями со стороны Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 12 тыс. жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, разрушено более тысячи фермерских хозяйств.