Исполняется год со дня очередного террора в Барде, совершенного Арменией

Проходит год со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Прошел год со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 28 октября 2020 года вооруженные формирования противника обстреляли ракетами ”Смерч" густонаселенные районы Барды, где находились частные и многоквартирные жилые дома и торговые объекты.

В результате ударов, нанесенных Арменией с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 житель Барды, включая сотрудника МЧС, около 70 человек получили ранения.

По факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство, в том числе на почве национальной, расовой, религиозной принадлежности), 100.2 и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана.

Бардинский район и сам город трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам тяжелыми орудиями со стороны Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 12 тысяч жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, разрушено более тысячи фермерских хозяйств.