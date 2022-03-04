Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф ознакомилась с расположенными в городе Агдам дворцом Панахали хана и стади

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф ознакомилась с расположенными в городе Агдам дворцом Панахали хана и стадионом "Имарат".

Как сообщает Report, делегацию проинформировали, что как и другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, имение Панахали хана подверглось осквернению и вандализму со стороны армян. В ханском дворце, который использовался как хлев, содержались коровы и свиньи.

Здесь находились гробницы основателя Карабахского ханства Панахали хана и правителей ханства в разные годы - Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, а также дочери Мехдигулу хана Хуршидбану Натаван. Армянские вандалы также разрушили усыпальницу Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван, дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира.

Также делегация своими глазами увидела свидетельства варварства армян в Агдамской Джума-мечети, посетила руины Агдамского государственного драматического театра. Исполнительного директора UN-HABITAT проинформировали о военных преступлениях армян, разрушении ими культурных, исторических и религиозных памятников.

"Мы должны помнить это всегда, это наша история. Агдам был очень оживленным городом, и был полностью разрушен", - заявил Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Напомним, исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф прибыла в Азербайджан. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с официальными лицами страны.