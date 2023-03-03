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Испанский журналист: Реализация Зангезурского коридора имеет особую значимость

Испанский журналист: Реализация Зангезурского коридора имеет особую значимость Очень важно достроить Зангезурский коридор, объединяющий Нахчыван с остальной частью Азербайджана.
Карабах
3 марта 2023 г. 17:01
Испанский журналист: Реализация Зангезурского коридора имеет особую значимость

Очень важно открыть Зангезурский коридор, объединяющий Нахчыван с остальной частью Азербайджана.

Об этом Report заявил корреспондент испанского агентства EFE Игнасио Ортега, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Реализация Зангезурского коридора логична. Уверен, что и армянская сторона это осознает в будущем", - заявил журналист.

"Я много раз писал про напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном. Мне очень больно видеть все разрушения в Карабахе", - сказал Игнасио Ортега, подчеркнув особую важность инвестиций в инфраструктуру, а далее в восстановление домов.

Он отметил, что с момента окончания второй Карабахской войны прошло лишь три года. "Хоть она и была краткосрочной, но, к сожалению, кровопролитной. Надеюсь, что между странами установится мир. Я желаю мира всем народам Кавказа".

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Версия на азербайджанском языке İspaniyalı jurnalist: “Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”
Версия на английском языке Spanish journalist: Implementation of Zangazur corridor - of particular importance

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