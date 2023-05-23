Исмаил Ахундов: После II Карабахской войны более 180 лиц армянской национальности переданы противоположной стороне

После первой Карабахской войны противоположной стороне были переданы более 500 лиц армянской национальности, а в период после Второй карабахской войны - 181 человек.

После первой Карабахской войны противоположной стороне были переданы более 500 лиц армянской национальности, а в период после второй Карабахской войны - 181 человек.

Как сообщает Report, об этом секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов сказал на международной конференции на тему "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

По его словам, Международный комитет Красного Креста (МККК) в период конфликта участвовал в передаче обеим сторонам тел лиц, погибших на линии соприкосновения войск, а также в плену: "В общей сложности с 1992 года при участии МККК было осуществлено около 700 гуманитарных процессов".