ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах

В конце февраля техническая миссия Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) прибудет в регион

В конце февраля техническая миссия Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) прибудет в регион.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малики.

"Мы подключим в состав миссию независимых экспертов. В скором времени состав миссии будет определен. В конце февраля техническая миссия прибудет в регион. После этого и будет подготовлен доклад", - заявил гендиркетор организации.

Ранее делегация ИСЕСКО во главе с генеральным директором Салим бин Мухаммедом аль-Малики побывали на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.