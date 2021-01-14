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ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах

ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах В конце февраля техническая миссия Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) прибудет в регион
Карабах
14 января 2021 г. 17:22
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
Салим бин Мухаммед аль-Малики

В конце февраля техническая миссия Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) прибудет в регион.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малики.

"Мы подключим в состав миссию независимых экспертов. В скором времени состав миссии будет определен. В конце февраля техническая миссия прибудет в регион. После этого и будет подготовлен доклад", - заявил гендиркетор организации.

Ранее делегация ИСЕСКО во главе с генеральным директором Салим бин Мухаммедом аль-Малики побывали на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

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