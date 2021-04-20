Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома

ООН готова оказать стране помощь в различных сферах, тесно сотрудничая с Евросоюзом и Всемирным банком и выполнив "Оценку работ по восстановлению и строительству мира"

"В период, когда Азербайджан предопределил свое будущее, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что ООН всегда готова поддержать страну на пути к устойчивому развитию".

Как сообщает Report, об этом в своей статье "Успешная стратегия национального развития должна опираться на принцип устойчивости" написал координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

В своей статье он отмечает, что большой экспертный опыт многочисленных структур ООН поддерживает усилия правительства в таких работах, как исполнение приоритетов национального развития, а также проведение финансового анализа для плановой реализации:

"Наша организация может сыграть роль платформы, обеспечивающей эффективное участие различных сторон на национальном и местном уровнях для исполнения стратегии. Кроме того, ООН готова оказать стране помощь в различных сферах, тесно сотрудничая с Евросоюзом и Всемирным банком и выполнив "Оценку работ по восстановлению и строительству мира", которая позволит азербайджанским вынужденным переселенцам безопасно и достойно вернуться в свои дома".