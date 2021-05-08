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Иранские грузовики вновь едут в Карабах?

Иранские грузовики вновь едут в Карабах? В иранском сегменте социальных сетей появилось новое видео о незаконной отправке большого количества грузовиков из Ирана в Нагорный Карабах.
Карабах
8 мая 2021 г. 12:46
Иранские грузовики вновь едут в Карабах?

В иранском сегменте социальных сетей появилось новое видео о незаконной отправке большого количества грузовиков из Ирана в Нагорный Карабах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранский телеграм-канал Azadİran.

На видео видны крупнотоннажные грузовые автомобили, направляющиеся в Ханкенди по Лачинскому коридору.

Напомним, что несколько дней назад телеграмм-канал Azad Iran опубликовал видеокадры о незаконном перемещении грузовиков из Ирана в Нагорный Карабах.

Несмотря на то, что посольство расследует этот вопрос, результатов пока нет, и контрабанда все еще продолжает поступать из Ирана в Карабах.

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Версия на английском языке ВидеоAre Iranian trucks heading to Karabakh again?
Версия на азербайджанском языке Видеоİranın yük maşınları yenə Qarabağa gedir?

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