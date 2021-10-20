О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах

Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.
Карабах
20 октября 2021 г. 17:10
Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах

Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в письме генерального директора Управления международных перевозок и транзитных дорог Ирана Мохаммада Джавада Хедаяти, направленном профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву министерства иностранных дел Ирана от 9 октября.

В этом письме Управление запретило въезд в Карабах и Лачынский район Азербайджанской Республики через Армению, а также подписание любого торгового соглашения с Карабахским регионом и выдачу товаросопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям.

    Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
    Версия на азербайджанском языке İran daşıyıcı şirkətlərinin Qarabağa qanunsuz daxil olmasına qadağa qoyub
    Версия на английском языке Iran bans its carriers from illegal entry to Karabakh

    Самое важное

    Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
    ФотоКоличество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
    20 октября 2021 г. 17:40
    Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
    Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
    20 октября 2021 г. 16:30
    Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
    Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
    20 октября 2021 г. 16:20
    Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
    Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
    20 октября 2021 г. 15:54
    Герой Отечественной войны: После освобождения Гадрута враг предпринял контратаку
    Герой Отечественной войны: После освобождения Гадрута враг предпринял контратаку
    20 октября 2021 г. 15:02
    Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
    Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
    20 октября 2021 г. 14:32
    Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи
    Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи
    20 октября 2021 г. 13:32
    В Азербайджане более 300 журналистов заразились COVID-19, 14 человек скончались
    В Азербайджане более 300 журналистов заразились COVID-19, 14 человек скончались
    20 октября 2021 г. 12:32
    Эльман Рустамов: Определена стратегия развития до 2030 года
    Эльман Рустамов: Определена стратегия развития до 2030 года
    20 октября 2021 г. 12:29
    Посол: Восхищен дружбой, которую азербайджанский народ проявляет к Израилю
    Посол: Восхищен дружбой, которую азербайджанский народ проявляет к Израилю
    19 октября 2021 г. 14:05

    Последние новости

    Вся новостная лента
    Orphus sistemi