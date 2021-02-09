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Иран приветствует усилия России по урегулированию в Карабахе

Иран приветствует усилия России по урегулированию в Карабахе Председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф также отметил, что "есть спящие угрозы в этом регионе"
Карабах
9 февраля 2021 г. 19:50
Иран приветствует усилия России по урегулированию в Карабахе

Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею в виду, надо препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе", - сказал он.

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