Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель

Иракские компании готовы участвовать в восстановительных работах не только на освобожденных территориях, но и проектах, реализуемых в Азербайджане.

Иракские компании готовы участвовать в восстановительных работах не только на освобожденных территориях, но и проектах, реализуемых в Азербайджане.

Об этом командированному в Карабах корреспонденту Report заявил представитель посольства Ирака в стране Джавад Раджаб.

Он отметил, что две недели назад между торговыми палатами Азербайджана и Ирака была достигнута договоренность о сотрудничестве в работах по восстановлению Карабаха, касающихся различных секторов.

"Ирак очень внимательно следил за 44-дневной войной между Азербайджаном и Арменией каждый день и радовался победам и достижениям Азербайджана. Меня очень радует тот факт, что Азербайджан смог вернуть себе свои земли", - подчеркнул он.