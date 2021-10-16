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Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель

Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель Иракские компании готовы участвовать в восстановительных работах не только на освобожденных территориях, но и проектах, реализуемых в Азербайджане.
Карабах
16 октября 2021 г. 16:46
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель

Иракские компании готовы участвовать в восстановительных работах не только на освобожденных территориях, но и проектах, реализуемых в Азербайджане.

Об этом командированному в Карабах корреспонденту Report заявил представитель посольства Ирака в стране Джавад Раджаб.

Он отметил, что две недели назад между торговыми палатами Азербайджана и Ирака была достигнута договоренность о сотрудничестве в работах по восстановлению Карабаха, касающихся различных секторов.

"Ирак очень внимательно следил за 44-дневной войной между Азербайджаном и Арменией каждый день и радовался победам и достижениям Азербайджана. Меня очень радует тот факт, что Азербайджан смог вернуть себе свои земли", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Iraqi companies intend to participate in restoration of Azerbaijan's liberated lands

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