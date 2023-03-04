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Иорданский журналист призвал ужесточить наказание за использование мин

Иорданский журналист призвал ужесточить наказание за использование мин Необходимо ужесточить наказание за использование мин, которые представляют большую угрозу для мирного населения.
Карабах
4 марта 2023 г. 17:10
Иорданский журналист призвал ужесточить наказание за использование мин

Необходимо ужесточить наказание за использование мин, которые представляют большую угрозу для мирного населения.

Об этом Report заявил журналист из Иордании Файез Раджа Сатеа (Fayez Raja Satea), комментируя минную загрязненность освобожденных территорий Азербайджана.

Журналист отметил, что по приезду в Карабах он стал свидетелем разрушений, которые произошли в том числе из-за разрыва мин: "Человек должен жить по справедливости, а не вести войны. Вообще мины очень опасная вещь, они становятся большим препятствием для передвижения людей".

При этом иорданский журналист отметил, что в Карабахе стал свидетелем и активного восстановления инфраструктуры.

"В эти края возвращается новая жизнь", заключил он.

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Версия на азербайджанском языке İordaniyalı jurnalist minalardan istifadəyə görə cəzaları sərtləşdirməyə çağırıb
Версия на английском языке Jordanian journalist calls for tougher punishment for use of mines

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