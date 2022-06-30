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Президент Алиев: МГ стала инструментом в руках поддерживающих оккупацию земель Азербайджана

Президент Алиев: МГ стала инструментом в руках поддерживающих оккупацию земель Азербайджана Азербайджан ждал помощи от международное сообщества для освобождения своих земель.
Карабах
30 июня 2022 г. 11:25
Президент Алиев: МГ стала инструментом в руках поддерживающих оккупацию земель Азербайджана

Азербайджан ждал помощи от международного сообщества для освобождения своих земель от оккупации и вывода армянских войск со своей территории.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая Бакинскую конференцию парламентской сети Движения неприсоединения.

"Для этого была создана Минская группа, но вместо помощи она стала инструментом в руках, тех кто хотел продолжения оккупации азербайджанских земель", - заявил глава государства.

По его словам, единственной целью Минской группы было "заморозить" конфликт и оставить земли Азербайджана под оккупацией. Не случайно, Армения и другие хотят восстановить МГ, но это невозможно.

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