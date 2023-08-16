Иностранные журналисты побывали на ППП "Лачын"

Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные журналисты побывали на погранично-пропускном пункте "Лачын".

Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные журналисты побывали на погранично-пропускном пункте "Лачын".

Об этом сообщает командированный в Лачын сотрудник Report.

Представителям зарубежных СМИ была предоставлена подробная информация о деятельности погранично-пропускного пункта (ППП).

Было отмечено, что создаются все условия для свободного перехода проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянской национальности через ППП в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста. Это в очередной раз свидетельствует о том, что утверждения Армении о "блокаде" Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

Гости также побывали в городе Лачыне, им была предоставлена информация о ходе восстановительных работ.