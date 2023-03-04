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Иностранные журналисты отправились в Физули

Иностранные журналисты отправились в Физули Группа иностранных журналистов, которая прибыла в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, после посещения мест, подвергшимся ракетным ударам, в Гяндже отправилась в Физули.
Карабах
4 марта 2023 г. 10:45
Иностранные журналисты отправились в Физули

Группа иностранных журналистов, которая прибыла в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, после посещения мест, подвергшимся ракетным ударам, в Гяндже отправилась в Физули.

Как передает Report, в поездке принимают участие более 30 зарубежных журналистов.

В ходе поездки в Физули представители СМИ ознакомятся с ходом разминирования территорий, а также посетят открытый в октябре 2021 года Физулинский международный аэропорт.

Накануне группа иностранных журналистов посетила Агдам.

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Версия на английском языке Foreign journalists leave for Fuzuli

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