Зарубежные путешественники прибыли в Шушу

Путешественники, находящиеся на освобожденных землях Азербайджана, прибыли в город Шуша

Находящиеся на освобожденных территориях Азербайджана зарубежные путешественники прибыли в город Шуша.

Как передает Report, ожидается, что в ходе визита в культурную столицу страны, они ознакомятся с достопримечательностями города, разрушениями, совершенными армянами за 30 лет оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй - с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).