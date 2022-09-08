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Зарубежные путешественники прибыли в Шушу

Зарубежные путешественники прибыли в Шушу Путешественники, находящиеся на освобожденных землях Азербайджана, прибыли в город Шуша
Карабах
8 сентября 2022 г. 11:42
Зарубежные путешественники прибыли в Шушу

Находящиеся на освобожденных территориях Азербайджана зарубежные путешественники прибыли в город Шуша.

Как передает Report, ожидается, что в ходе визита в культурную столицу страны, они ознакомятся с достопримечательностями города, разрушениями, совершенными армянами за 30 лет оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй - с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).

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Версия на английском языке ФотоForeign travelers arrive in Azerbaijan’s Shusha

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