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Иностранные дипломаты в Азербайджане завершили поездку в Кяльбаджарский район

Иностранные дипломаты в Азербайджане завершили поездку в Кяльбаджарский район Завершился визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов на освобожденные территории страны.
Карабах
18 сентября 2024 г. 18:57
Иностранные дипломаты в Азербайджане завершили поездку в Кяльбаджарский район

Завершился визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов на освобожденные территории страны.

Как сообщает корреспондент Report, во время поездки более 60 дипломатов, включая 20 послов, подробно ознакомились с проводимыми в регионе строительными и восстановительными работами.

Дипломатов сопровождал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Первым пунктом однодневной поездки стал поселок Суговушан Агдеринского района. Дипломаты и военные атташе получили возможность наглядно ознакомиться с реализованными в Суговушане проектами по восстановлению и реконструкции, посетили парк отдыха "Суговушан", где их проинформировали о том, что этот населенный пункт был одним из первых освобожден от оккупации.

Делегация также посетила ключевые объекты инфраструктуры, включая Суговушанское и Сарсангское водохранилища, а также недавно введенную в эксплуатацию гидроэлектростанцию "Юхары Вянг".

В Кяльбаджарском районе они ознакомились с историческим памятником — монастырским комплексом Худавенг.

Визит завершился ознакомлением с ходом строительства нового населенного пункта и образовательного комплекса в Кяльбаджаре, дипломатам также показали производственный процесс на заводе минеральных вод "Истису".

Отметим, что для представителей дипломатического корпуса в Азербайджане регулярно организуются визиты на освобожденные от оккупации территории страны.

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Версия на английском языке Diplomats conclude visit to Azerbaijan's Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı xarici diplomatların Kəlbəcər rayonuna səfəri başa çatıb

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