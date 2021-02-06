Иностранные дипломаты в Азербайджане посетили Джоджуг Марджанлы

Помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев рассказал иностранным дипломатам о селе Джоджуг Марджанлы

По указанию президента Ильхама Алиева послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили село Джоджуг Марджанлы в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе.

Как передает Report, помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал иностранным дипломатам о селе Джоджуг Марджанлы.

Х.Гаджиев сказал, что село Джоджуг Марджанлы для Азербайджана – символ возращения на родные земли.