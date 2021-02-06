О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иностранные дипломаты в Азербайджане посетили Джоджуг Марджанлы

Иностранные дипломаты в Азербайджане посетили Джоджуг Марджанлы Помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев рассказал иностранным дипломатам о селе Джоджуг Марджанлы
Карабах
6 февраля 2021 г. 11:30
Иностранные дипломаты в Азербайджане посетили Джоджуг Марджанлы

По указанию президента Ильхама Алиева послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили село Джоджуг Марджанлы в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе.

Как передает Report, помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал иностранным дипломатам о селе Джоджуг Марджанлы.

Х.Гаджиев сказал, что село Джоджуг Марджанлы для Азербайджана – символ возращения на родные земли.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоForeign diplomats in Azerbaijan visit Jojug Marjanli
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı xarici diplomatlar Cocuq Mərcanlıya baş çəkib

Новости партнеров

Самое важное

Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
4 февраля 2021 г. 19:12
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
4 февраля 2021 г. 18:20
Президент упомянул о подорвавшихся на минах на деоккупированных территориях
Президент упомянул о подорвавшихся на минах на деоккупированных территориях
4 февраля 2021 г. 18:11
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi