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Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан

Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан Об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter
Карабах
6 февраля 2021 г. 10:26
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан

"В соответствии с инструкциями президента Азербайджана Ильхама Алиева мы вместе с послами, военными атташе и руководителями представительств международных организаций в Азербайджане выехали в освобожденные от оккупации Джебраильский и Зангиланский районы".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Отметим, что по указанию президента Ильхама Алиева организуются визиты послов, военных атташе и руководителей представительств международных организаций в Азербайджане на земли, освобожденные от оккупации Армении.

Цель визита - показать дипломатам совершенный армянской стороной вандализм на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı xarici diplomatlar Cəbrayıl və Zəngilana gediblər

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