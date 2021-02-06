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Иностранные дипломаты прибыли в город Джабраил

Иностранные дипломаты прибыли в город Джабраил Затем дипломаты отправятся к Худаферинскому мосту
Карабах
6 февраля 2021 г. 12:37
Иностранные дипломаты прибыли в город Джабраил

Иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане, посетившие сегодня освобожденные от армянской оккупации Джабраильский и Зангиланский районы, отправились из джабраильского села Джоджуг Марджанлы в город Джабраил.

Сотрудник Report, командированный на освобожденные от оккупации территории, сообщает, что дипломаты в настоящее время находятся в городе Джабраил.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев предоставил иностранным дипломатам подробную информацию о городе.

Дипломаты воочию увидели разрушенное кладбище, Дом культуры и город Джабраил, превратившийся в руины после многолетней оккупации армян. Затем дипломаты отправятся к Худаферинскому мосту.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı xarici diplomatlar Cəbrayıl şəhərindədir

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