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Иностранные дипломаты посетили Худаферинский мост

Иностранные дипломаты посетили Худаферинский мост Иностранных дипломатов проинформировали о том, каким разрушениям подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации
Карабах
6 февраля 2021 г. 17:28
Иностранные дипломаты посетили Худаферинский мост

Аккредитованные в Азербайджане иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций посетили сегодня освобожденные от армянской оккупации Джебраильский и Зангиланский районы. После ознакомления с ситуацией в городе Джебраил дипломаты отправились к Худаферинскому мосту.

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории корреспондент Report, дипломаты побывали на территории, где расположен Худаферинский мост.

Иностранных дипломатов проинформировали о том, каким разрушениям подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.

Дипломатов сопровождают помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.

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Версия на английском языке Foreign diplomats in Azerbaijan visit Khudaferin Bridge
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı xarici diplomatlar Xudafərin körpüsündə olublar

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