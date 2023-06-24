Иностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и 10 организаций побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и 10 организаций побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, в ходе визита гостям рассказали подробную информацию о селе.

"Это умное село было построено в прошлом году. На данный момент в ней проживают 420 человек. Село было построено на базе концепции smart village, то есть в нем применены последние технологии. Такой подход полностью соответствует Целям устойчивого развития",- сказал Вахид Гаджиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангиланский экономический район.

Он также добавил, что использование солнечной энергетики распространяется на все сферы жизни в Агалы.