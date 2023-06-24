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Иностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане

Иностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и 10 организаций побывали в селе Агалы Зангиланского района.
Карабах
24 июня 2023 г. 19:13
Иностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и 10 организаций побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, в ходе визита гостям рассказали подробную информацию о селе.

"Это умное село было построено в прошлом году. На данный момент в ней проживают 420 человек. Село было построено на базе концепции smart village, то есть в нем применены последние технологии. Такой подход полностью соответствует Целям устойчивого развития",- сказал Вахид Гаджиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангиланский экономический район.

Он также добавил, что использование солнечной энергетики распространяется на все сферы жизни в Агалы.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit village of Aghali
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Ağalı kəndində olublar

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