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Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне

Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне Прибывшие сегодня в Карабах представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с проведенными в Лачыне работами по восстановлению и благоустройству.
Карабах
24 июня 2023 г. 13:08
Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне

Прибывшие сегодня в Карабах представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с проведенными в Лачыне работами по восстановлению и благоустройству.

Как передает Report, в поездке принимают участие представители из 33 стран - 60 дипломатов и члены их семей, представители 10 организаций, а также военные атташе.

В ходе визита был проведен осмотр первого жилого квартала, построенного в Лачыне на улице 1 декабря.

Было также отмечено, что по поручению президента Ильхама Алиева в городе восстанавливается в общей сложности 700 зданий. Из них 620 -частные дома, 9 - многоквартирные жилые дома. Также реконструируется 71 административное здание.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats get acquainted with restoration work in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Laçında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olublar

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