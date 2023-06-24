Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне

Прибывшие сегодня в Карабах представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с проведенными в Лачыне работами по восстановлению и благоустройству.

Прибывшие сегодня в Карабах представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с проведенными в Лачыне работами по восстановлению и благоустройству.

Как передает Report, в поездке принимают участие представители из 33 стран - 60 дипломатов и члены их семей, представители 10 организаций, а также военные атташе.

В ходе визита был проведен осмотр первого жилого квартала, построенного в Лачыне на улице 1 декабря.

Было также отмечено, что по поручению президента Ильхама Алиева в городе восстанавливается в общей сложности 700 зданий. Из них 620 -частные дома, 9 - многоквартирные жилые дома. Также реконструируется 71 административное здание.