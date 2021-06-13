Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван

Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район.
Как передает Report, дипломатов сопровождает помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенным армянскими войсками.
Помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенными армянами строительному комплексу.