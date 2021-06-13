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Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван

Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район.
Карабах
13 июня 2021 г. 14:07
Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван

Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район.

Как передает Report, дипломатов сопровождает помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенным армянскими войсками.

Помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенными армянами строительному комплексу.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit destroyed mausoleum of Khurshidbanu Natavan
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Ağdamda Xurşidbanu Natəvanın dağıdılmış məqbərəsi ilə tanış olublar

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