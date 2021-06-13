Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван

Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван

Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район.

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Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район. Как передает Report, дипломатов сопровождает помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенным армянскими войсками. Помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенными армянами строительному комплексу. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Foreign diplomats visit destroyed mausoleum of Khurshidbanu Natavan