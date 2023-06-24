Иностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, а также представители 10 организаций, посетили строящийся в Лачыне агропромышленный парк.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, а также представители 10 организаций, посетили строящийся в Лачыне агропромышленный парк.

Как передает Report, поездка осуществляется в целях ознакомления с восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях Азербайджана.

Гостям была предоставлена подробная информация о возможностях индустриального парка, перспективах его развития.

Было отмечено, что агропромышленный парк имеет особое значение с точки зрения экономического возрождения Лачына и занятости населения. Здесь будут работать 46 компаний, и в общей сложности будет трудоустроено около 1 200 местных жителей.