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Иностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне

Иностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, а также представители 10 организаций, посетили строящийся в Лачыне агропромышленный парк.
Карабах
24 июня 2023 г. 13:49
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, а также представители 10 организаций, посетили строящийся в Лачыне агропромышленный парк.

Как передает Report, поездка осуществляется в целях ознакомления с восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях Азербайджана.

Гостям была предоставлена подробная информация о возможностях индустриального парка, перспективах его развития.

Было отмечено, что агропромышленный парк имеет особое значение с точки зрения экономического возрождения Лачына и занятости населения. Здесь будут работать 46 компаний, и в общей сложности будет трудоустроено около 1 200 местных жителей.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats view construction of agro-industrial park in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Laçın Aqro və Sənaye Parkının tikintisi ilə tanış olublar

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