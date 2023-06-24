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Иностранные дипломаты и военные атташе посетили ППП "Лачын"

Иностранные дипломаты и военные атташе посетили ППП "Лачын" Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Лачын.
Карабах
24 июня 2023 г. 11:14
Иностранные дипломаты и военные атташе посетили ППП Лачын

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Лачын.

Как передает Report, делегация состоит из 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран.

В ходе визита, иностранные дипломаты посетили мост, где расположен пограничный пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном.

Их проинформировали о недавних провокациях Армении, в результате которых один военнослужащий получил ранения.

Было также отмечено, что ППП был открыт до вооруженной провокации. Проживающие в Ханкенди жители армянского происхождения пользовались им без каких-либо препятствий.

15 июня в результате обстрела ППП "Лачын" с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, несший службу на пограничном пропускном пункте.

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Версия на азербайджанском языке Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər "Laçın" sərhəd-buraxılış məntəqəsində olublar

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