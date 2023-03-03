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Индонезийского журналиста поразил вид разрушенного Агдама

Индонезийского журналиста поразил вид разрушенного Агдама Варварские действия армян в Карабахе должны быть осуждены.
Карабах
3 марта 2023 г. 16:51
Индонезийского журналиста поразил вид разрушенного Агдама

Варварские действия армян в Карабахе должны быть осуждены.

Как сообщает Report, об этом заявил индонезийский журналист Азиз Курмала, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Журналист отметил, что очень опечален видом разрушенных зданий и исторических памятников. "Это очень трагично, потому что, как мне говорили, Агдам раньше славился своими прекрасными пейзажами. Учиненное армянами варварство в азербайджанских городах недопустимо", - заявил А. Курмала.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyalı jurnalist: “Ermənilərin Qarabağdakı vəhşi davranışları pislənməlidir”
Версия на английском языке Indonesian journalist struck by sight of destroyed Aghdam

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