Индонезийского журналиста поразил вид разрушенного Агдама

Варварские действия армян в Карабахе должны быть осуждены.

Варварские действия армян в Карабахе должны быть осуждены.

Как сообщает Report, об этом заявил индонезийский журналист Азиз Курмала, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Журналист отметил, что очень опечален видом разрушенных зданий и исторических памятников. "Это очень трагично, потому что, как мне говорили, Агдам раньше славился своими прекрасными пейзажами. Учиненное армянами варварство в азербайджанских городах недопустимо", - заявил А. Курмала.