Президент и первая леди ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы

Во время поездки в Шушу президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы, ставшей жертвой армянского вандализма.

Во время поездки в Шушу президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы, ставшей жертвой армянского вандализма.

Как передает Report, Шушинская Реальная школа считалась образцовым очагом просвещения своей эпохи. Выпускниками этой школы были известные азербайджанские писатели Абдуррагим бек Ахвердиев и Юсиф Везир Чеменземинли.

В мае 1992 года после оккупации Шуши армянские вандалы сожгли Реальную школу, превратив ее в развалины.