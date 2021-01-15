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Президент и первая леди ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы

Президент и первая леди ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы Во время поездки в Шушу президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы, ставшей жертвой армянского вандализма.
Карабах
15 января 2021 г. 15:09
Президент и первая леди ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы

Во время поездки в Шушу президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с разрушенным зданием Шушинской Реальной школы, ставшей жертвой армянского вандализма.

Как передает Report, Шушинская Реальная школа считалась образцовым очагом просвещения своей эпохи. Выпускниками этой школы были известные азербайджанские писатели Абдуррагим бек Ахвердиев и Юсиф Везир Чеменземинли.

В мае 1992 года после оккупации Шуши армянские вандалы сожгли Реальную школу, превратив ее в развалины.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa Realnı Məktəbinin dağıdılmış binası ilə tanış olublar

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