Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению

Президент Ильхам Алиев заявил, что строительство Азербайджаном альтернативной дороги Лачинскому коридору близится к завершению.

Президент Ильхам Алиев заявил, что строительство Азербайджаном альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 августа.

Глава государства отметил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги с азербайджанской стороны близится к завершению, и подчеркнул, что после того, как она будет готова, российский контингент миротворческих сил в соответствии с положениями трехстороннего Заявления будет дислоцирован на этой дороге.