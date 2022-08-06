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Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению

Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению Президент Ильхам Алиев заявил, что строительство Азербайджаном альтернативной дороги Лачинскому коридору близится к завершению.
Карабах
6 августа 2022 г. 01:42
Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению
Президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что строительство Азербайджаном альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 августа.

Глава государства отметил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги с азербайджанской стороны близится к завершению, и подчеркнул, что после того, как она будет готова, российский контингент миротворческих сил в соответствии с положениями трехстороннего Заявления будет дислоцирован на этой дороге.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Laçın dəhlizinə alternativ yolun inşasısının başa çatmaq üzrə olduğunu deyib

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